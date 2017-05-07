«Барселона» поддержала проведение референдума о политическом будущем Каталонии

«Барселона» в преддверии вчерашнего матча 36-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:1) опубликовала на своём официальном сайте заявление, в котором поддержала референдум о политическом будущем Каталонии.
Клуб в этом заявлении не обозначил свою позицию по поводу независимости Каталонии, просто сообщив, что поддерживает кампанию за проведение референдума.
В 2014 году «Барселона» выразила поддержку референдуму о независимости Каталонии, но тогда конституционный суд Испании заморозил подготовку к нему.