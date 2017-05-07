«Зенит» упустил победу над «Тереком» в молодёжном первенстве

«Зенит» сыграл вничью с «Тереком» в матче молодёжного первенства России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:1.
На 41-й минуте полузащитник Руслан Казаков вывел сине-бело-голубых вперёд, однако в середине второго тайма хавбек грозненской команды Турпал-Али Мальсагов сравнял счёт и установил окончательный результат в матче.
«Зенит» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице молодёжного первенства, «Терек» (47) идёт на четвёртой позиции.