Каррера не стал общаться с игроками «Спартака» после матча с «Томью»

По информации «Чемпионата», главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча с «Томью» не только проигнорировал журналистов в пресс-центре, но и не стал общаться с игроками в раздевалке.
Матч 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Томь» состоялся 6 мая в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0. Единственный гол был забит Квинси Промесом на 15-й минуте с пенальти. Каррера остался недоволен своей командой и сразу после финального свистка стремительно ушёл в подтрибунное помещение, не выйдя на поле к игрокам, как он обычно делает.
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