Мунтари: арбитр не остановил матч, потому что ему не хватило мужества

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари раскритиковал арбитра Даниэле Минелли за то, что тот не остановил игру в связи с расистскими оскорблениями в адрес ганского игрока.
В концовке гостевого матча 34-го тура итальянской cерии A c «Кальяри» (0:1) Мунтари подошёл к главному арбитру встречи с просьбой остановить игру в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны болельщиков хозяев. В ответ на это рефери показал Мунтари жёлтую карточку. Салли в знак протеста покинул поле, показывая болельщикам руку и крича: «Это мой цвет». Дисциплинарная комиссия не стала отменять жёлтую карточку Мунтари и выписала ему дисквалификацию, которая впоследствии всё-таки была отменена.
«Арбитр не остановил матч, потому что ему не хватило мужества. Если ты мужчина, у тебя должны быть яйца, чтобы остановить игру. Даже на секунду, так как эта секунда может иметь большое значение. Все мы созданы Богом, и единственное различие заключается в цвете кожи», — цитирует Мунтари Football Italia со ссылкой на Le Iene.