«Милан» – «Рома»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 7 мая, в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» состоится матч 35-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой».
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Рома».
Ранее команды встречались друг с другом 165 раз. 73 матча завершились победой «Милана», 50 раз команды сыграли вничью, и 42 раза сильнее оказались футболисты «Ромы». Последняя встреча между командами состоялась в декабре 2016 года и завершилась домашней победой «Ромы» со счётом 1:0.
В таблице итальянского первенства «Милан» (59 очков) располагается на шестой строчке, а «Рома» (75) занимает третье место.