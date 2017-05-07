«Рубин» — «Уфа»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Уфы» на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ, Ткачук, Жемалетдинов, Рочина, Канунников.
Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Самбрано, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Ахметов, Жонатас.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Карп, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Игбун.
Запасные: Шелия, Бородько, Тумасян, Пуцко, Живоглядов, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Безденежных, Кротов, Абдулавов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Уфа». Начало — в 16:30 мск.