«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
«Арсенал»: Чех, Монреаль, Косельни, Холдинг, Гиббз, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси, Озил, Уэлбек, Алексис.
«МЮ»: де Хеа, Дармиан, Туанзебе, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мхитарян, Эррера, Мата, Руни, Марсьяль.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 36-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.