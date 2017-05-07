Райола: врачи сказали о коленях Ибрагимовича, что не видели ничего подобного

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что врачи, которые оперировали на этой неделе футболиста, признались, что никогда не видели настолько сильных коленей.
«Ибрагимовичу сделали операцию в Питтсбурге, и теперь он будет реабилитироваться в больнице под присмотром врачей. У Златана настолько сильные колени, что врачи сказали, что никогда не видели ничего подобного. Иметь такие колени после 20 лет карьеры – это нереально. Врачи даже попросили его приехать после завершения карьеры для исследования, поскольку их научно-исследовательский институт занимается изучением коленей и связок», — цитирует Райолу Expressen.