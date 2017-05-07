«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Тереком»

«Зенит» объявил стартовый состав на матч 27-го тура РФПЛ с «Тереком». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».
«Зенит»: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Гарсия, Юсупов, Жулиано, Шатов, Данни, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Бабурин, Новосельцев, Ломбертс, Нету, Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Молло, Мак, Джорджевич, Кержаков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.