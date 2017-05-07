Стал известен стартовый состав «Терека» на матч с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав «Терека» на матч 27-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».
«Терек»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Лебеденко, Кузяев, Пирис, Мбенге.
Запасные: Годзюр, Плиев, Дьембер, Кадыров, Оздоев, Мирзов, Грозав, Бериша, Торже, Роши, Садаев, Балай.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.