«Гамбург» на своём поле сыграл вничью с «Майнцем»

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Гамбург» на своём поле принимал «Майнц». Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 0:0.
Этой ничьей «Гамбург» продлил до четырёх игр свою серию без побед в Бундеслиге – в трёх предыдущих встречах команда Маркуса Гисдоля терпела поражения. «Майнц» не может победить в чемпионате три матча подряд.
«Майнц» (34 очка) располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Гамбург» (34) по дополнительным показателям.