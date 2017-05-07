Грасия: «Рубин» действовал правильно и добросовестно, а потому заслужил победу

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от победы над «Уфой» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1.
«Отыгрываться всегда тяжело любой команде, мы — не исключение. Нам пришлось тяжело, но мне понравилось, как ребята действовали, когда проигрывали. „Рубину“ удалось сравнять счёт, а затем выйти вперёд. Игроки действовали правильно и добросовестно, поэтому они заслужили победу», — сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».