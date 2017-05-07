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«Рубин» — «Уфа» — 2:1. Видеообзор матча

7 мая 2017, воскресенье. 20:04. Футбол

«Рубин» выиграл у «Уфы» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В середине первого тайма Дмитрий Стоцкий обработал мяч у чужой штрафной площади, после чего на рывке ушёл от защитника «Рубина» и ударом в нижний угол открыл счёт. На 38-й минуте Мийо Цакташ реализовал пенальти за фол на Рубене Рочине. В дебюте второго тайма Денис Ткачук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной, Цакташ выпрыгнул выше всех и кивком головы переправил мяч в верхний угол, оформив дубль.

«Рубин» (35 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (36 баллов) находится на седьмой строчке.

Посмотреть видеообзор матча «Рубин» — «Уфа» можно на официальном сайте РФПЛ.

Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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