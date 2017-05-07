«Томь»: Петраков хочет остаться, но этот вопрос пока не решён

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков готов продолжить работу в томском клубе, несмотря на вылет из РФПЛ, но окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Олег Игрушкин.
«Петраков не скрывал своего желания остаться в „Томи“. Да, была предварительная договорённость и разговоры на этот счёт с президентом клуба Сергеем Анатольевичем Жвачкиным, чтобы это сотрудничество в перспективе продолжить. Сам Петраков уже говорил о своих планах продолжить работу с командой, однако пока точка в этом вопросе не поставлена», — цитирует Игрушкина «РИА Томск».