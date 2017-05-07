Киселёв: а что, у кого-то были иллюзии, что «Томь» останется в РФПЛ?

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв прокомментировал вылет команды из РФПЛ.
«А что, у кого-то были иллюзии, что „Томь“ останется в РФПЛ? Давайте реально будем смотреть на вещи. У нас не было возможности остаться. Чтобы остаться, надо было футболистов сохранить. Зато шанс раскрыться получили молодые футболисты. Если бы сохранился состав, то мы бы не увидели ребят. А теперь они себя зарекомендовали, и вполне возможно, что кого-то пригласят клубы РФПЛ.
Руководство клуба рассчитывает, что молодые игроки, которые этой весной перешли из дубля в основной состав «Томи», останутся в команде и в следующем сезоне составят костяк команды", — цитирует Киселёва «РИА Томск».