«Фрайбург» выиграл у «Шальке» и поднялся на пятое место в чемпионате Германии

«Фрайбург» выиграл у «Шальке» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 2:0.
В середине первого тайма Флориан Нидерлехнер вывел «Фрайбург» вперёд. На 31-й минуте Флориан Нидерлехнер закрепил преимущество хозяев, оформив дубль с пенальти.
«Фрайбург» (47 очков) переместился с восьмого на пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, вернувшись в зону Лиги Европы. «Шальке», набравший 41 балл, находится на 10-й строчке и отстаёт от зоны еврокубков на 5 очков.