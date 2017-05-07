Созин: «Спартак» — чемпион, и сделали это два тренера

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поздравил «Спартак» с чемпионством, выделив вклад бывшего наставника Дмитрия Аленичева и нынешнего рулевого красно-белых Массимо Карреры.
«Спартак» стал чемпионом заслуженно. Но очень давно идёт спор — это заслуга Аленичева или Карреры? Нельзя не сказать, что без вклада Аленичева не было бы этой победы. Состав подбирал он. И готовил его он. Конечно, что-то принёс и Каррера. Что — знает только раздевалка. Потому хочу поздравить «Спартак» с чемпионством, но и отметить, что свою лепту в нее внёс Дмитрий Аленичев.
Посмотрим, как «Спартак» будет выглядеть в следующем году, когда состав подберут под Карреру, когда будет Лига чемпионов, когда на команду будут ходить как на чемпиона. Я желаю Массимо дальнейших успехов. А пока «Спартак» — чемпион. И сделали это два тренера — Каррера и Аленичев", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.