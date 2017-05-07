Федун: гигантское облегчение! Не смог сдержать слёз после чемпионства «Спартака»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы в чемпионате России. «Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.
«Гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слёзы. С возрастом стал сентиментальным. Всё-таки ждали этой победы 16 лет. Очень рад, что достигли этого, победа была крайне важна для меня, руководства и всех болельщиков «Спартака». Сейчас присутствует опустошение», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.