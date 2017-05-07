Зобнин: друзья, мы чемпионы!

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал досрочную победу команды в российской Премьер-Лиге.
«Друзья, мы чемпионы!» — написал Зобнин в своём «инстаграме».
«Спартак» досрочно стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.
«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.
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