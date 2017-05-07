Калиниченко: «Зенит», как всегда, немного подпортил, но «Спартак» — чемпион!

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился эмоциями от победы красно-белых в чемпионате России. «Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.
«Вот и всё! Чемпионы! Всех поздравляю! Неожиданно получилось, теперь по всей Москве неизвестно что будет в магазинах. Всем надо бежать в продуктовый теперь. Всё-таки казалось, что победа будет позже, в Перми. Ребятам наверняка хотелось стать чемпионами на поле. А получилось, что футболисты из Грозного просто принесли нам эту победу на блюдечке. И «Зенит» как всегда немного подпортил. Тем не менее «Спартак» — чемпион!
Жалко, что титул пришёл после такого матча с «Томью». Но и эта победа была чемпионской! Посмотрите, как строго обошёлся с командой Каррера! Это значит, что требования тренера максимальные. Значит, оставшиеся игры «Спартак» проведёт как следует", — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.