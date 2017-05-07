Глушаков: посвящаю чемпионство ушедшему из жизни дяде

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал досрочную победу в российской Премьер-Лиге и посвятил чемпионство умершему дяде Валерию Глушакову.
«Я сейчас на стадионе «Открытие Арена». Поздравляю всех болельщиков с чемпионстов. Матч «Зенит» — «Терек» вообще не смотрел. Я чувствовал… У меня сегодня 40 дней после того, как дядя ушёл из жизни. И в такой день я стал чемпионом… Никогда не мог подумать, что виграю чемпионство в такой день. Наверное, так было суждено. Посвящаю ему это чемпионство», — сказал Глушаков в эфире программы «После футбола».