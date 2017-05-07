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Глушаков: никогда в жизни не целовал ромбик, но сегодня это сделаю

7 мая 2017, воскресенье. 21:39. Футбол

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал досрочную победу в российской Премьер-Лиге.

«Это знаменательное событие, поздравляю всех красно-белых. «Спартак» навсегда останется в моём сердце. Я никогда в жизни не целовал ромбик, но сегодня я его поцелую для того, чтобы все видели, что я родился красно-белым. Я чемпион!» — сказал Глушаков в эфире программы «После футбола».

«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Денис Глушаков
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