Глушаков: никогда в жизни не целовал ромбик, но сегодня это сделаю

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал досрочную победу в российской Премьер-Лиге.
«Это знаменательное событие, поздравляю всех красно-белых. «Спартак» навсегда останется в моём сердце. Я никогда в жизни не целовал ромбик, но сегодня я его поцелую для того, чтобы все видели, что я родился красно-белым. Я чемпион!» — сказал Глушаков в эфире программы «После футбола».
«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.