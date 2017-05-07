Лебеденко: стадион у «Зенита» на любителя, похож на космический корабль снаружи

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко после победы над «Зенитом» в матче 27-го тура РФПЛ оценил арену питерцев. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Зенит» потерпел первое поражение на новом стадионе.
«Стадион на любителя. Внешне похож на космический корабль снаружи. С газоном поторопились. Думаю и „Зениту“ проще было бы играть на другом газоне, а не только нам.
Если раньше я оценивал наши шансы крайне низко, то теперь наши шансы пропасть в еврокубки — 15-20 процентов. «Спартак» — чемпион? ЦСКА и «Зенит» потеряли лидеров, поэтому так", — передаёт слова Лебеденко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.