Мутко: могу только поздравить «Спартак», он заслуженно стал чемпионом

Глава РФС Виталий Мутко поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России.
«Могу только поздравить „Спартак“. В этом году он заслуженно стал чемпионом, ровно провёл сезон. Хочу отдельно поздравить Федуна, команду, тренера и, конечно, болельщиков. Они заждались. Одновременно хочется выразить надежду, что чемпионат ещё не закончен и впереди нас ждут интересные матчи — борьба за лигочемпинское место, за выживание. Ну и „Спартак“ в ранге чемпиона должен достойно завершить сезон.
Полезно, что чемпионом становится сильнейшая команда в конкурентной среде, так как ЦСКА и „Зенит“ достойно боролись за чемпионство. Есть ещё „Краснодар“, „Ростов“ и „Терек“, которые будут бороться за четвёртое место. Впереди нас ждёт три интересных тура», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.