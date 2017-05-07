«Зенит» — «Терек» — 0:1. Видеообзор матча

«Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Питерцы потерпели первое поражение на новом стадионе.
В середине второго тайма Родолфо со стандарта выполнил подачу на границу вратарской, где оборона «Зенита» упустила целую группу игроков грозненской команды, а по мячу попал Аблайе Мбенге, отправив его в ворота.
Видеообзор матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек» доступен на официальном сайте РФПЛ.