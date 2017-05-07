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Червиченко: мне бы хотелось, чтобы «Спартак» разбивал всех врагов, как в 90-е

7 мая 2017, воскресенье. 22:48. Футбол

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

«Никаких эмоций не испытываю. Эмоций не сделал и вчерашний пенальти, и то, как «Спартак» стал чемпионом. У этого чемпионства слишком много везения. Я думаю, что нужно радоваться тому, как клуб приходил к чемпионству до этого. «Спартак» всегда доминировал, а сейчас к этому чемпионству много вопросов. Для того чтобы полностью радоваться, нужно посмотреть, как будет наша команда выступать на Кубке конфедераций. Ведь «Спартак» теперь назвали базовой командой. На уровне серьёзных игроков, серьёзных исполнителей можно будет посмотреть, чего стоят наши игроки на самом деле. А после этого уже можно будет говорить — и про вчерашний пенальти, и про остальные вещи, которые смазывают радость от этого чемпионства.

Несмотря на все эти факторы, я считаю, что в этом году «Спартак» заслужил чемпионство. Прекрасно воспользовался своим шансом, поскольку он не играл в еврокубках. «Армейцы» как раз просели после выступления там, получили много травмированных игроков, произошла из ряда вон выходящая ситуация с Ерёменко. В спорте всегда бывают подобные случаи, когда может просто повезти.

Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» разбивал всех врагов, как в 90-е. Тогда у меня не было вообще никаких вопросов. Болельщики понимают и видят, что существуют определённые проблемы. Например, оборонительные проблемы, для решения которых как раз таки брали Карреру. Но проблема как была, так и остаётся. Если бы не матчи, в которых красно-белые не должны были выигрывать, то получается, что борьба ещё продолжалась бы. Но раз чемпионами стали – так стали. Ребята бились, отдавали себя полностью.

Каррера мне как тренер симпатичен. Он обладает какой-то харизмой. Это лучшее, что было за последние 15 лет на тренерском мостике у клуба. Но правильно оценивать работу Массимо мы сможем только в следующем сезоне. Будет понятно, что же из себя будет представлять «Спартак» и насколько он будет соответствовать своему чемпионскому званию. Может быть, в следующем году конкуренты соберутся, подтянется «Локомотив», например. Нужно будет подтверждать свой титул.

Я не уверен, что «Спартак» сможет это сделать в следующем году, если будет показывать такую же игру, как сейчас. Боюсь, с такой игрой даже в Лиге чемпионов он не выйдет из группы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Андрей Червиченко Массимо Каррера
Новости. Футбол
7 мая 2017, воскресенье
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