УЕФА: поздравляем «Спартак» с чемпионством и ждём его осенью в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА поздравила «Спартак» с досрочной победой в российской Премьер-Лиге.
«Поздравляем «Спартак» с чемпионством, к которому красно-белые шли более 15 лет. Ждём осенью на групповом этапе Лиги чемпионов», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.
«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.
Ранее сообщалось, что «Спартак» попал в первую корзину при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов.
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