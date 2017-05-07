Джано: теперь никто из парней, в том числе Промес, не захочет уезжать в Европу

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поделился впечатлениями от победы в чемпионате России. «Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ (0:1).
«Я почти 10 лет в команде, и за это время не держал в руках ни одного чемпионского кубка. Было тяжело. Сейчас я очень рад. Надеюсь, это далеко не последний для меня трофей в составе «Спартака». Очень рад и поздравляю всех болельщиков. Спустя 16 лет мы всё-таки этого достигли! Я рад, что стал частью этой команды и помог «Спартаку» на пути к долгожданной победе.
Смотрел матч «Зенита» дома, без ребят. Сейчас уже созваниваемся с командой, думаем, когда будем собираться праздновать. Конечно, мы переживали и болели за «Терек» сегодня. Хотели, чтобы грозненцы победили или сыграли вничью. Но матч решили смотреть отдельно, каждый сам по себе, чтобы не сглазить.
Каррера не пришёл после игры с «Томью» на послематчевое интервью, но я его понимаю: мы были недовольны своей игрой. Сейчас же мысли только о чемпионстве. Мы заслужили эту радость!
Сейчас я вижу своё будущее только в «Спартаке». В следующем году нам предстоит сезон в Лиге чемпионов, и думаю, теперь никто из парней, в том числе Промес, не захочет уезжать в Европу. Сейчас в «Спартаке» всё слишком хорошо, чтобы искать ещё какие-то варианты", — цитирует Джано «Матч ТВ».