Назаров: с этого чемпионства начинается гегемония «Спартака»

Российский актёр Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком «Спартака» уже около 40 лет, прокомментировал завоевание московской командой золотых медалей РФПЛ впервые с 2001 года.
«Эмоции — счастье и благодарность. «Спартак» был лучшим всегда. Иногда это не очень заметно. С этого чемпионства начинается гегемония «Спартака». Романцев говорит, что в ближайшие годы «Спартак» вряд ли станет чемпионом? Ревнует, конечно. Вообще, «Спартак» — единственная команда, которая выиграет две Лиги чемпионов подряд. Это попадёт в период гегемонии «Спартака», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.