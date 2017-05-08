Видео: Ребров и Глушаков празднуют чемпионство с фанатами на крыше автомобиля

Футболисты «Спартака» голкипер Сергей Ребров и полузащитник Денис Глушаков на крыше автомобиля отпраздновали досрочное чемпионство команды с болельщиками красно-белых.
«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1. «Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.
Посмотреть видео с Глушаковым и Ребровым на крыше автомобиля и с их совместным пением с болельщиками, а также песню фанатов «Спартак» Москва, ты не один" можно на «Чемпионате».