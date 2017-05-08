Зобнин: пусть Луческу в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который заявил, что не считает красно-белых лучшей командой РФПЛ.
«Пусть в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех. Как это ещё прокомментировать?
Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака»! Они заслужили это долгожданное чемпионство. Процентов на 80 это заслуга фанатов. Болельщики отлично нас поддерживали весь сезон, это их победа. Пусть Москва теперь станет красно-белой и празднует!" - сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалевым.