Игрок АЕК, гол которого выбил «Спартак» из ЛЕ: удивлён, что обо мне помнят

Нападающий кипрского клуба АЕК Иван Тричковски поздравил «Спартак» с досрочным чемпионством.
Именно Тричковски забил гол в ворота «Спартака» в концовке ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы (0:1), вследствие чего красно-белые вылетели из турнира. Возглавлявший на тот момент команду Дмитрий Аленичев после поражения от АЕК покинул свой пост, а назначенный вместо него итальянец Массимо Каррера сумел привести команду к первой победе в чемпионате страны с 2001 года.
«Читал в македонских СМИ, что болельщики «Спартака» благодарят меня. Честно скажу, был удивлён, что фанаты такого клуба обо мне помнят. Удивлён и тому, что вспоминают добрым словом, всё-таки я забил гол в ворота их команды, и она вылетела из Лиги Европы. Это чемпионство потрясающе! Желаю всем спартаковцам насладиться этим моментом, поскольку и болельщики, и игроки, и клуб это заслужили. У «Спартака» потрясающий тренер, без него они не были бы на первом месте, а фанаты — лучшие в России. Они ждали 16 лет и все время были рядом с командой. Теперь настало время для празднования!
До матчей со «Спартаком» знал, что это большой клуб, один из лучших в России, с удивительными фанатами, качественными футболистами, большим бюджетом. По крайней мере, несравнимый с бюджетом АЕК. Российская лига сложная и выиграть её непросто. Для меня лично и для нашей команды было большой мотивацией сыграть с таким соперником. Атмосфера на стадионе в Москве была сумасшедшей, но я забил, и мы выиграли. Выбить такую команду из еврокубков — просто потрясающе! И я больше был рад проходу АЕК в следующий раунд, чем своему голу.
Нам очень сложно будет попасть в Лигу чемпионов, ведь только чемпион Кипра квалифицируется в этот турнир, а серебряный призёр играет отбор в Лигу Европы. Но я очень хотел бы сыграть в Лиге чемпионов и встретиться там со «Спартаком», — цитирует Тричковски «Р-Спорт».
«Всегда ходят какие-то разговоры, слухи. Я знаю, что российские клубы интересовались мной в своё время, но, когда это было, и где я тогда играл, уже не вспомню. До конкретных предложений дело не дошло. Мне 30 лет, я не молод, но ещё и не стар. Надеюсь, поиграю еще несколько лет на высоком уровне. Хочется верить, что и в России свои силы попробую. Забью ли тогда снова «Спартаку»? Ну, может быть, как раз в «Спартаке» я и поиграю», — пошутил игрок.