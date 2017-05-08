Лётчик-космонавт Рязанский: поздравляю любимую команду «Спартак» с чемпионством!

Герой РФ, лётчик-космонавт Сергей Рязанский поздравил московский «Спартак» с чемпионством в РФПЛ. Во время экспедиции в 2013 году Рязанский брал с собой на МКС вымпел красно-белых, который позже подарил клубному музею.
«Поздравляю любимую команду „Спартак“ с чемпионством! В космосе тоже болеют. И надо сказать, эти кусочки обычной жизни, которые оказываются на борту, очень поддерживают в течение полёта», — написал Рязанский на своей странице в «Инстаграме».
«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.