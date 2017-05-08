Юношеская сборная России минимально одолела Швецию на турнире в Португалии

В воскресенье, 7 мая, юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) провела второй матч на международном турнире развития УЕФА в Португалии.
Россияне встречались со Швецией и добились победы со счётом 1:0. Единственный гол на 6-й минуте встречи забил Эдгар Севикян.
Россия – Швеция — 1:0 (1:0)
Гол: Севикян, 6.
Россия: Ботнарь, Сухарёв, Пелих (Прохин, 51), Савиных (Никитенков, 41; Герчиков, 64), Фёдоров, Сунгатуллин (Надольский, 60), Петров, Репях (Школик, 51), Севикян, Маркитесов (Судариков, 41), Усанов.
«Очень сложная игра, с большим количеством единоборств. Нам противостоял физически сильный, мощный соперник, который постоянно оказывал на нас давление. Мы выдержали его и эпизодами выглядели неплохо в атакующем плане. Отлично провёл сегодняшний матч наш вратарь Виталий Ботнарь, который выручил в нескольких моментах. В концовке встречи за счёт навала, за счёт длинных передач шведы имели преимущество, но мы выстояли, проявили характер. Эта игра пойдёт нашей команде в актив в плане воспитания футбольных качеств, того накала борьбы, которого игроки не получают в России.
Третий матч на турнире мы проведём против Португалии. Институт сборных у хозяев турнира выстроен под единую схему. В составе португальской команды выступают техничные футболисты, которые хорошо контролируют мяч. Но мы нацелены выиграть этот турнир, будем готовиться к решающему матчу», — приводит слова и.о. старшего тренера сборной России Леонида Аблизина официальный сайт РФС.
Положение команд после 2-го тура: Россия, Португалия – по 6 очков; Швеция, Турция – 0.