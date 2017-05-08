Черчесов поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», экс-наставник «Спартака», главный тренер сборной Станислав Черчесов в телефонном разговоре поздравил нынешнего главного тренера красно-белых Массимо Карреру с чемпионством.
«Спартак» стал чемпионом России сезона-2016/17 после того, как «Зенит» на своём поле уступил «Тереку» (0:1). После матча Карреру поздравили в том числе главный тренер «Терека» Рашид Рахимов и наставник «Челси» Антонио Конте, в тренерском штабе которого Массимо работал ранее.
Черчесов работал главным тренером «Спартака» с 2007 по 2008 год. В 2007 году под его руководством красно-белые стали серебряными призёрами чемпионата России.