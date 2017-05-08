ХК «Спартак»: для спартаковцев нет ничего невозможного

ХК «Спартак» поздравил футболистов одноименного клуба с досрочной победой в чемпионате России.
«Сегодняшний день навсегда будет вписан в историю великого клуба — спустя 16 лет футбольный „Спартак“ вновь стал чемпионом! За три тура до конца красно-белые под руководством Массимо Карреры завоевали звание 22-кратных победителей главного футбольного турнира страны!
От всей души поздравляем наших одноклубников, а также многомиллионную армию болельщиков «Спартака» с долгожданным чемпионством! В этом сезоне вы лишний раз доказали, что для спартаковцев нет ничего невозможного. С победой, друзья! Спасибо за праздник для всей нашей красно-белой семьи!" — сказано в сообщении.
«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.