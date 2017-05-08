Монтелла: «Рома» превзошла «Милан» как на поле, так и на тренерской скамье

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» (1:4) в матче 35-го тура итальянской Серии А.
«Давайте не будем ходить вокруг да около: „Рома“ превзошла „Милан“ и командно, и индивидуально как на поле, так и на тренерской скамье. В один момент мы поверили, что можем вернуться в игру, когда забил Пашалич, однако в конечно итоге „Рома“ полностью заслужила победу.
Есть много причин такого поражения, но они кроются не в физической готовности игроков. У нас много молодых футболистов. Чем ближе концовка сезона, тем выше ожидания. Это оказывает большое давление на них. Думаю, этот результат может стать решающим в борьбе за 5-е место, но мы всё ещё на пути к своей цели — попадание в первую шестёрку. Мы должны закончить сезон достойно и попасть в Лигу Европы», — приводит слова Монтеллы Mediaset Premium.