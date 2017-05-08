Маклаков: символично, что чемпионство «Спартака» оформлено именно в Петербурге

Известный актер Алексей Маклаков прокомментировал досрочное чемпионство «Спартака» в чемпионате России. Красно-белые оформили титул после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.
«Поздравляю болельщиков „Спартака“. Прошло 16 лет, и мы вновь чемпионы по-настоящему, по-спортивному. Мы – золотая команда. Братцы, это необъяснимое чувство, тяжело объяснить. Наверное, это и есть обозначение мужского счастья, которое бывает в двух случаях – на рыбалке и на футболе. Сейчас надо куда-то выплеснуть энергию. Последние шесть минут матча „Зенит“ — »Терек" я ходил как кот вокруг сметаны и заставлял жену каждую минуту сообщать мне счёт.
К сожалению, многие болельщики красно-белых не дожили до этого момента. Всё-таки 16 лет – огромный срок, а человеческая жизнь коротка. Не представляю, каким был бы сейчас счастливым Черенков. И очень символично, что этот успех был оформлен именно в Санкт-Петербурге. Надеюсь, поймёте почему", — приводит слова Маклакова «Спорт FM».
«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.