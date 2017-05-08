«Эвертон» нацелился на нападающего «Сельты» Сандро Рамиреса

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заинтересован в услугах нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса, сообщает Marca.
Голландский специалист присутствовал на матче 36-го тура чемпионата Испании между «Малагой» и «Сельтой». Играя на своём поле, «Малага» одержала уверенную победу со счётом 3:0, а сам Рамирес стал автором одного гола.
Английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Куман в Испании обсудил вопрос и с агентом игрока Хинесом Карвахалем. В услугах Рамиреса заинтересованы также «Севилья» и «Вильярреал».
Рамирес в Примере сыграл 28 матчей, отметившись 14 голами и 2 результативными передачами. Его контракт с испанским клубом в силе до лета 2019 года.