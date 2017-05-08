Марио Гомес недоволен своей результативностью в первом круге

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес не очень доволен своей игрой в сезоне. Футболист считает, что мог бы в первом круге чемпионата Германии забить больше голов, благодаря чему команда была бы в лучшем положении.
«Если бы в первом круге национального первенства я забивал столько, сколько во втором, то дела «Вольфсбурга» в турнирной таблице обстояли бы лучше», — приводит слова Гомеса Bild.
Гомес в Бундеслиге принял участие в 31 матче, става автором 15 голов и 1 результативной передачи. В первом круге он поражал ворота «волков» 5 раз. Сама команда с 36 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.