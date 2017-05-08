Касемиро: если расслабимся, «Атлетико» сможет доставить нам головную боль

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». В первой игре на своём поле подопечные Зинедина Зидана одержали уверенную победу со счётом 3:0, однако Касемиро отметил, что ему и его партнёрам по команде ни в коем случае нельзя расслабляться.
«Футбол не позволяет тебе расслабляться. И в большей степени это касается таких матчей, как полуфинальные игры Лиги чемпионов. Если мы расслабимся, «Атлетико» сможет доставить нам головную боль. Нужно выходить на поле, чтобы показать сильную игру, забивать и побеждать», — приводит слова Касемиро Marca.
Матч между столичными командами состоится 10 мая.