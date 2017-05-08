Лукас Васкес рассказал о главном секрете успехов «Реала» в нынешнем сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес раскрыл главный секрет успехов команды в нынешнем сезоне. Футболист отметил, что всё дело в настрое игроков «Королевского клуба», которые максимально выкладываются в каждом матче.
«Думаю, мы доказываем, что являемся очень сильной командой. У нас выступают отличные футболисты. Секрет «Реала» в нынешнем сезоне в том, что команда показывает очень сильную игру вне зависимости от того, кто выходит на поле», — цитирует Васкеса Marca.
В Примере «Реал» по итогам 36 туров занимает 2-е место в турнирной таблице, заработав 84 очка. Столько же очков и у «Барселоны», возглавляющей турнирную таблицу, но у «сливочных» игра в запасе. В Лиге чемпионов команда Зинедина Зидана в первом матче полуфинала обыграла на своём поле «Атлетико» (3:0).