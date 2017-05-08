Мората: не думаю о том, забиваю ли больше, чем Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората отметил, что голы не являются для него навязчивой идеей. Футболист сборной Испании сказал это в ответ на замечание о том, что в Примере он забил больше, чем его партнёр по атаке Карим Бензема. У последнего больше игровой практики в национальном первенстве.
«Я не думаю о том, забиваю ли больше, чем Бензема. Такими вопросами в большей степени забивают себе голову болельщики. Мне просто хочется поражать ворота соперников, когда нахожусь на поле. В нынешнем сезоне я забил 20 мячей, и это неплохой результат», — цитирует Морату Marca.
В Примере Мората сыграл в 24 матчах, выйдя на поле в основном составе в 13 из них. Он забил 15 голов и стал автором 4 результативных передач. Ещё 3 гола Мората забил в Лиге чемпионов, а в розыгрыше Кубка страны отметился 2 мячами. Бензема в свою очередь в чемпионате Испании сыграл в 27 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 21 из них. Игрок стал автором 9 голов и 4 голевых пасов. В Лиге чемпионов француз забил 5 голов, а в Кубке Испании поражал ворота противников 1 раз.