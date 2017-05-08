«Сельта» заинтересована в услугах второго тренера «Барселоны» Унсуэ

Руководство «Сельты» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Хуана Карлоса Унсуэ, являющегося в данный момент помощником наставника «Барселоны» Луиса Энрике, сообщает Cadena Ser.
В «Сельте» не исключают, что главный тренер команды Эдуардо Бериццо покинет свой пост по окончании сезона и возглавит «Валенсию». Руководство «летучих мышей» намерено отказаться от услуг главного тренера Сальвадора Гонсалеса Воро и ищет специалиста на этот пост.
В последнее время испанские СМИ неоднократно писали, что Унсуэ может сменить Луиса Энрике в «Барселоне». Кроме того, называлось и имя наставника «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде.