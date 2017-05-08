Эль-Шаарави: должны показать, что разрыв между «Ромой» и «Ювентусом» не огромен

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави после матча 35-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (4:1) заявил, что в оставшихся до конца сезона встречах римляне постараются завоевать серебряные медали первенства «Рома» (78 очков) вышла на второе место в турнирной таблице итальянской Серии А и опережает идущий третьим «Наполи» на один балл. В 36-м туре римляне примут на своём поле «Ювентус», от которого отстают на 7 очков.
«В матче с „Ювентусом“ мы должны будем показать, что разрыв между нами не столь огромен. Мы знаем, в каком состоянии сейчас находятся туринцы, нам нужно будет сыграть очень внимательно. Оставшиеся три игры в чемпионате станут решающими. „Рома“ заслуживает второго места», - приводит слова Эль-Шаарави Tmw.