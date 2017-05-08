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Ярмоленко: честно говоря, не знаю, чему украинских судей учит Коллина

8 мая 2017, понедельник. 10:02. Футбол

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после домашнего матча чемпионата Украины с «Александрией» (6:0) остался недоволен решениями судьи Александра Дердо, который уже на пятой минуте принял решение удалить защитника гостей Сергея Симинина.

«Мы знаем, что «Александрия» — хорошая, организованная команда. И она это показала на протяжении всей игры, несмотря на итоговый счёт. Подопечные Владимира Шарана плотно оборонялись, поэтому я не могу сказать, что нам было легко в сегодняшней встрече. Думаю, что удаление Симинина было незаслуженным, ведь как можно и ставить пенальти, и давать красную карточку? Честно говоря, не знаю, чему наших судьей учит Коллина. Мне было очень жалко ребят из «Александрии», поскольку по ним было видно, что у них горят глаза и они настроены на борьбу. Но судья решил удалить их футболиста в самом начале игры. После этого интрига угасла.

Что касается нас, то приятно отметить, что мы, даже получив солидное преимущество в счёте, не остановились и играли до конца встречи. Мы старались не смотреть на табло и просто играть в футбол, поскольку мы уважаем нашего соперника и наших болельщиков", — цитирует Ярмоленко пресс-служба «Динамо».

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
Теги
Александрия Динамо Киев Андрей Ярмоленко Пьерлуиджи Коллина Футбольное судейство
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8 мая 2017, понедельник
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