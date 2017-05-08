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Наставник «Селтика» Роджерс признан тренером года в шотландской Премьер-лиге

8 мая 2017, понедельник. 10:55. Футбол

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс признан тренером года в шотландской Премьер-лиге. Информация появилась на официальной странице команды в «Твиттере».

Под руководством 44-летнего специалиста «Селтик» в 35 матчах Премьер-лиги одержал 31 победу и 4 раза сыграл вничью.

Игроком года признан полузащитник «Селтика» Скотт Синклейр, а лучшим молодым футболистом стал защитник «кельтов» Киран Тирни.

Самый красивый гол также на счету представителя «Селтика». Награда досталась нападающему Мусса Дембеле.

Отметим, что «Селтик» досрочно оформил чемпионство в Премьер-лиге.

Источник: Официальный сайт ФК "Селтик" Сообщить об ошибке
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Селтик Брендан Роджерс Мусса Дембеле Скотт Синклейр Фото
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