Буффон: приятно осознавать, что играю с будущими Месси, Роналду и Неймарами

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Монако» рассказал о силе французской команды. В первой игре туринцы на выезде победили со счётом 2:0.
Также 39-летний голкипер поведал, что ему приятно играть с молодыми футболистами, которые в будущем станут новыми звёздами футбола.
«Раскрою секрет. Где-то на 30-й минуте матча „Монако“ с „Манчестер Сити“ отправил сообщение одному из наших директоров. Написал, что „Монако“ очень силён и может дойти до финала. Это должно продемонстрировать, насколько мы уважаем „Монако“. Это взрывная, физически крепкая команда с сильными игроками и большим опытом. Она показывает атакующий, энергичный футбол. Если хотим получить ещё один шанс на победу в Лиге чемпионов, то должны преодолеть препятствие, которое по своей сложности сравнимо со схваткой с „Барселоной“.
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе родился в декабре 1998 года. Я тогда уже сыграл на чемпионате мира во Франции! Один из положительных моментов столь долгой карьеры в том, что ты играешь против детей, которые ещё не родились, когда ты уже вовсю играл. Как-то я задумался, что сумел повстречаться на поле с представителями почти трёх поколений. Когда начинал, на поле по-прежнему выходили игроки, родившиеся в конце 50-х и в 60-х, а сейчас, когда заканчиваю, играют ребята нулевых. Это огромный период времени! Приятно осознавать, что сейчас играю с будущими Месси, Роналду и Неймарами… Лет через 10, когда буду уже отдыхать какое-то время, они утвердятся в статусе настоящих суперзвёзд, а я буду вспоминать, как играл с ними на заре их карьеры", — цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.