С. Ребров: жаль, что матч с «Александрией» закончился уже на 5-й минуте

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал победу над «Александрией» (6:0) в матче плей-офф чемпионов УПЛ. Уже на 5-й минуте арбитр Александр Дердо удалил с поля защитника гостей Сергея Симинина.
«К сожалению, перед игрой у нас уже не было турнирной мотивации, зато у нас остается мотивация подготовиться к важнейшему матчу сезона — финалу Кубка Украины. Жаль, что игра, по большому счету, закончилась уже на пятой минуте.
Мы попросили ребят, чтобы они действовали интенсивно, потому что для нас очень важно хорошо подготовиться к матчу с «Шахтером». Но, естественно, к концу игры уже не было той скорости, которой нам хотелось бы видеть.
Я думаю, что «Александрия» не заслуживала такого счета. Конечно, непросто оставаться вдесятером уже на пятой минуте встречи. Хочу только пожелать удачи этой команде», — цитирует Реброва пресс-служба «Динамо».