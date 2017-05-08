Мирабелли: «Милан» не заинтересован в услугах Мораты

«Милан» не намерен делать попытки приобретения нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты. Об этом сообщил спортивный директор россонери Массимилиано Мирабелли. Итальянец присутствовал на одном из последних матчей с участием «сливочных».
«Я приезжал в Испанию для того, чтобы посмотреть игру. «Милан» не заинтересован в услугах Мораты. Наша стратегия и планы не будут меняться в зависимости от места команды в турнирной таблице. В данный момент у нас молодая и перспективная команда. Кроме того, есть игроки, выступающие за другие клубы на правах аренды. По окончании текущего сезона они вернутся в «Милан», — цитирует Мирабелли Mundo Deportivo.